プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。大好物にまつわる驚きの報告をした。約2週間前の投稿で「寒い日こそ、氷日和」と、好物のかき氷との写真をアップしていた村上。この日は「4月に食べたかき氷は、32杯！！！」と明かし、「この季節は、私の大好きな桜や蓬（よもぎ）があるから最高だったー！！！」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「32杯は流石すぎます」「全