働きながら連絡係をやるのはしんどいーー。このひと言で場の空気がピリッ！ そもそも“連絡係”ってなんなんだ。専業主婦vsワーママの構図になってしまいましたが、それぞれの言い分は…？>>【まんが】私たちの連絡係さん(ウーマンエキサイト編集部)