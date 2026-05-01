福島県南相馬市「福島ロボットテストフィールド」東京電力福島第1原発事故からの復興に向け整備した福島ロボットテストフィールド（福島県南相馬市）に、月面を再現した研究拠点が完成した。隕石の衝突で生じたクレーターを造り、実際に近い環境で探査車の試験走行に取り組んでいる。屋外での大規模な月面模擬は国内初だという。拠点は探査機「はやぶさ2」の機器開発にも携わった会津大（同県会津若松市）などが整備。昨年度か