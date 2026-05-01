タレントの香取慎吾（49）が、米歌手ジャネット・ジャクソンが6月に開催する日本ツアーにゲスト出演する。6月13日にKアリーナ横浜で行われる公演が対象となる。香取は同公演のオープニングアクトとして、約30分間のパフォーマンスを披露する。他に同14日にはBE:FIRST、同17日にはHANAも出演する。ジャネットはこれまで世界で1億6000万枚以上の売上を記録し、数多くの音楽賞を受賞してきた。今回の日本ツアーは、キャリアを象