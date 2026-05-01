フルート奏者のCocomi（25）の誕生日を、父で俳優の木村拓哉、母で歌手の工藤静香（56）、妹でモデルのKōki,（23）が祝福した。【映像】Cocomi、仲むつまじい家族の様子＆幼少期ショット木村ファミリーは、これまでにも家族の仲むつまじい様子を発信してきた。工藤は、Cocomiにリクエストされたというタコ料理や、Kōki,の誕生日の際の手作りケーキを披露。Cocomiは、工藤の誕生日に幼少期の2ショット、Kōki,は