山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月30日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして森香澄、なえなの、長浜広奈が出演した。30歳になった森は、同世代の鈴木とともに、恋愛や“その先のこと”について真剣にトーク。30代の恋愛は20代までと違い、「顔が好きだから」という理由だけでは突き進めないそうで…。【映像】30代の複雑な恋愛に