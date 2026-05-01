全国無料のBS放送局「BS10（ビーエステン）」では、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26」クォーターファイナルGAME2を生中継する。 放送は5月8日（金）18時56分から。今シーズン、西地区初優勝を果たし、クラブ初のチャンピオンシップで頂点を目指す長崎ヴェルカのホームゲームとして開催される一戦を届ける。実況は宮澤奎太アナウンサー、解説はバ