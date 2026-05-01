岡山県備前市は、先月、車検切れの状態で公用車1台を公務に使用していたと発表しました。 備前市によりますと、先月（4月）30日午前、公用車を運転した職員が、車検が切れていることに気がつきました。運行記録簿を確認したところ、この公用車の車検の有効期限は4月26日で、有効期限後の27日から30日までの間、3人の職員が計4回公務に使用し、あわせて153キロを走行していたことがわかり、警察に届け出たということです。 備前市