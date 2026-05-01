瀬戸内地方は低気圧や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。5月1日夜も雨雲のかかるところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。また、1日夜にかけて風の強い状態が続く見込みです。 2日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で午後は雲が増えるでしょう。朝の最低気温は岡山で11度、津山で7度、高松で16度の予想です。日中の最高気温は岡山と高松で25