CAPTAIN STAGの折りたたみコンテナが、「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」で最大10%OFFのセール中となっている。5月1日（金）現在、例えばMサイズの参考価格が1,480円のところ、1,332円で購入可能だ。 撮影機材の室内管理や持ち出し時に利用できる折りたたみ可能なコンテナ。容量別にS（約7L）、M（約15L）、L（約26L）の3サイズで展開している。 内容物の視認性が高いのもポイント。また、Lサ