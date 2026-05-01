今年２月、山形県山形市のコインランドリーに侵入し、両替機から現金を盗んだとして、きょう、福島県の無職の男が逮捕されました。男は、新庄市や福島市でも同様の犯行に及んだとして、逮捕されていました。 警察は男の単独の犯行とみて、調べを進めています。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市に住む無職の男（４１）です。 警察によりますと男は今年２月２４日の午前２時５０分ごろ、山形市内のコ