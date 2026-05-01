大根のリボベジ【画像で見る】葉が伸びたらカットしてお味噌汁などに使える！「大根」栽培のコツ「リボベジ（リボーンベジタブル）」とは料理で残った野菜の切れ端を再生させ、もう一度野菜を楽しむこと。今回は捨ててしまうことの多い大根の葉のつけ根を残し、そこから生えてくる葉を育てる大根のリボベジのコツをご紹介します！そらべジガーデンハックさん教えてくれたのは…▷そらべジガーデンハックさん東京農業大学卒業