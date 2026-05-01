FIFAワールドカップ2026の開幕が迫るなか、スコットランド代表のサポーターグループによる“交通費節約術”が注目を集めている。イギリスメディア『BBC』が報じている。アメリカを筆頭とする3カ国での共催となるFIFAワールドカップ2026。しかし開幕を約1カ月半後に控えるなかで、中東情勢によるイラン代表の大会出場を巡った問題が注目を集めるのと同時に、アメリカの交通会社が大会期間中に運賃を大幅に引き上げることが報じ