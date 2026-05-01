【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月22・23日に国立代々木競技場 第一体育館で開催される『ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」』の出演アーティストが発表された。 ■『ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」』出演アーティスト TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年プロジェクトの企画のひとつとして