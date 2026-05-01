【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日穏（STARGLOW・KANON）が、6月24日に発売される『Quick Japan』vol.184でソロ表紙を飾る。 ■日穏（KANON）の“ひとり”に届く表現について深掘り SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」主催のオーディションプログラム『THE LAST PIECE（ラストピース/通称：ラスピ）』から誕生し、2026年1月にデビューした5人組ダンス＆ボーカルグル&#12