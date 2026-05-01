1日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3445枚だった。うちプットの出来高が8714枚と、コールの4731枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の939枚（29円安49円）。コールの出来高トップは6万円の1224枚（180円安405円）だった。 コールプット 出来高前日