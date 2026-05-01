1日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5191枚だった。うちプットの出来高が4262枚と、コールの929枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の583枚（4円安13円）。コールの出来高トップは6万5000円の278枚（80円安355円）だった。 コールプット 出来高前日比