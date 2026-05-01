1日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は143枚だった。うちコールの出来高が72枚と、プットの71枚を上回った。コールの出来高トップは6万1000円の28枚（2075円）。プットの出来高トップは3万8000円の25枚（100円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価