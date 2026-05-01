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日経平均株価 始値59379.12 高値59706.70 安値59263.50 大引け59513.12(前日比 +228.20 、 +0.38％ ) 売買高23億1279万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆6841億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は228円高と3日ぶり反発、大引けにかけやや伸び悩む ２．為替相場は政府・日銀の介入で1ドル＝157