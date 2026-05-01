平和紙業 [東証Ｓ] が5月1日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1億1700万円→1億4600万円(前の期は2億0600万円)に24.8％上方修正し、減益率が43.2％減→29.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8100万円→1億1000万円(前年同期は1億2600万円)に35.8％増額し、減益率が35.7％減→