アイティメディア [東証Ｐ] が5月1日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比20.4％減の11.9億円になったが、27年3月期は前期比15.9％増の13.8億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比50円減の50円に大幅減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比22.2％減の4億円に減り、売上営業利益