ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4月30日（日本時間5月1日）時点で、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、アストロズのヨルダン・アルバレス外野手と並び、メジャー全体トップタイの12本塁打を放っている。大活躍を見せているものの、チームとの契約はわずか2年。そのため、米メディアは早くも新天地候補を予想している。 ■新人としては史上4人目の快挙 MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によ