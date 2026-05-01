台湾メディアの中時新聞網は4月30日、台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョン・リーウエン）主席が6月の訪米を予定する中、「可能であればトランプ米大統領に会いたい」としたことを伝えた。記事によると、鄭氏はブルームバーグ・ニュースのインタビューの中で、「訪米で面会したい最高位の人物は、可能であればもちろんトランプ大統領だ」とした。「両岸の平和と安定のメッセージを伝え、こうした願いや可能性についてトランプ氏