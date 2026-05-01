1991年4月1日、日本初の民間衛星放送を開始したWOWOW。その開局記念プログラムの一つとして制作・放送されたのが、佐野元春のスタジオライブを記録した『Goodbye Cruel World』である。 この映像作品は、2020年のオンライン・イベントでの配信を除けば、今日まで広く公開されることはなかった。しかし、今年で活動46年目を迎えた佐野元春のキャリアにおいて、また音楽シーンへのインパクトや社会的メッセージといった複合的な側