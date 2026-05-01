「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ」が、いよいよ1日（金）から始まる。レギュラーシーズンの上位6チームが進出するチャンピオンシップ。そのチャンピオンシップに出場する6チームの特徴と注目選手を紹介していく。 サントリーサンバーズ大阪（レギュラーシーズン1位） [写真]=Photoraid※2025年12月27日撮影 サントリーは昨