平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が開幕した。8Rは中四国トリオのワンツースリー。石原颯が力強く押し切った。ただ、その石原を押しのけ、さすがの存在感を見せつけたのが2着の小倉竜二（50＝徳島）。「危なかった〜」とニヤリとした後、「乗り切ったら捲られることはないので。出だしだけが勝負だった」と話した。そしてVTRを見ながら「石原はレース直後に自分でモニターを見ていた。ナルシストですね（笑い）」