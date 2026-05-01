8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が出演するSTARTO ENTERTAINMENTによる縦型ショートドラマ“エスドラ”の第2弾作品『すべての美しいモンスター』（6月1日午後5時からエスドラ公式YouTubeで配信）のキャスト、キービジュアルが解禁された。【番組カット】“強力助っ人”谷まりあとド派手なピエロ衣装でバトルに挑むtimelesz佐藤演じる“イケメンすぎるゾンビ”で、お化け屋敷【怪奇迷路】の雇われ店長・淳平の同僚には、大原