大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会による稽古総見が1日、国技館の本土俵で一般公開によって行われた。左肩痛で先場所途中休場の横綱・大の里（二所ノ関部屋）は四股、すり足の調整に終始。残る4人の横綱、大関が申し合いを行い、大関に復帰した霧島（音羽山部屋）が豊昇龍（立浪部屋）に6勝3敗と勝ち越すなど10勝4敗と他の3人を圧倒した。まわしをつかんで積極的に出るなど内容も良く「1番1番し