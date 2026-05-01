ボートレースからつの「BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選」が開幕した。初日7R、4コースから差した宮地元輝（39＝佐賀）は2番手。そこからの追い上げが圧巻だった。2周2マークまでブン回って先頭艇との距離を縮めると、3周2マークで懐を取ったスピード差しを決めて、逆転での1着ゴール。唯一無二のレースでファンを魅了した。後半12Rドリームも2着と期待に応える走り。それでも宮地からOKサインは出なかった。「足はまだ甘い