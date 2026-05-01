ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間1日、自身のインスタグラムを更新。先日行われた自身のボブルヘッドデーに招いた“仲間”について明かしました。同4月26日に行われたカブス戦は、佐々木投手のボブルヘッドデーとして開催。佐々木投手は同日に先発登板し、今季1勝目をあげました。ボブルヘッドデーでは、その選手の家族などが始球式をつとめることが多いですが、この日登場したのは日本人の少年・かんたさんでした。佐々木投