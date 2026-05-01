BTSの釜山（プサン）公演チケットが、先行販売で売り切れた。6月12日と13日に、ワールドツアー「ARIRANG（アリラン）」の韓国釜山公演を開催する。4月29日に韓国のチケット購入サイトでメンバーシップ先行予約が行われ、両日のチケットがオープン直後に全席完売となった。釜山アジアド主競技場で開催される同公演は、22年10月の釜山万博誘致祈願コンサート「Yet to Come in BUSAN」以来、3年8カ月ぶり。メンバーが入隊する前、最後