なんでもいいからテレビに映り込みたい…その一瞬のために無職のホームレス生活を続けながらカメラがある場所を転々とする58歳。映り込みに人生を捧げる男の奇妙な暮らしとは――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、カメラのある場所を求めて日本全国に足を運び続ける増井孝充さんを追った「あしたもテレビの片隅で〜映り込みに捧げる奇妙な人生〜」を、3日に放送