2025年10月の第一次内閣発足から6カ月。4月に報道各社が実施した世論調査では、「朝日新聞」が64％、NHKでも61％と、高市早苗首相率いる内閣は、高い支持率を保っている。「国会運営などで強引さは目立ちますが、国民の高い支持を背景に政策を押し進めたことは一定の評価ができます」こう話し、高市内閣を70点と採点したのは、政治評論家の有馬晴海氏だ。「この半年間は、日米同盟の確認、関税への対応、イラン戦争による物価