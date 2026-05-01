3D V-Cacheがデュアル搭載の最上位RyzenAMDの「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」は、同社デスクトップ向けCPUの新たな最上位モデル。コア数(16)は従来モデル「同 9 9950X3D」と変わらないものの、大容量キャッシュ技術「3D V-Cache」を両方のダイに搭載、L3キャッシュを128MB→192MBへと強化した。その一方、TDPは170W→200Wに増加しており、冷却には注意だ。価格は178,000円前後。AMDの「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」。開発者