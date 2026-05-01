4月30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、巨人・増田陸について言及した。 この日の広島戦では外国人枠の関係で、4番のダルベックがベンチ外。そんな中、『7番・ファースト』で先発した増田陸が躍動した。2回の第1打席に中犠飛を放つと、1−0の7回には3番手・森浦大輔からレフトへ第2号ソロ。9回の打席では、中崎翔太からセンター前に弾き返し、3安打とアピールした。斎藤雅