Photo: Yohei Amzaki そろそろクルマのサンシェードが欲しくなる季節です。カーショップやネットを見ると、蛇腹式、傘式、ポップアップ式といろいろなモデルが並んでいますが、サンシェードの目的である「車内の温度上昇を防ぐ」「ハンドルやダッシュボードの表面温度を下げる」に関しては、どんな違いがあるのか、特徴があるのかはっきりしません。そんななか異彩を放っているのが、カーア