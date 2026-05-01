メジャー復帰に向け窮状を訴えた前ＤｅＮＡで米独立リーグ、ロングアイランド・ダックスのトレバー・バウアー投手（３５）にレジェンド打者が助言を行った。４月３０日（日本時間５月１日）、「カリフォルニアポスト」紙は「アルバート・プホルスが、トレバー・バウアーがＭＬBに復帰できると考える方法を明かす」との記事を配信した。メジャー通算７０３本塁打を放ち将来の殿堂入りが確実なプホルス氏とバウアーはドジャー