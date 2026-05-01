バッグひとつで、コーデの印象を左右することも。春夏コーデにはやわらかなカラーを取り入れて、洗練見えを狙いたいところです。そこで今回ピックアップしたのは【ZARA（ザラ）】の “エクリュカラー“ のバッグ。きれいめにもカジュアルにも大人の着こなしを格上げしてくれそうです。 軽やかさと品のよさを両立するボディバッグ 【ZARA】「ロングクロスボディバッグ」\6,590（税込） 洗練感