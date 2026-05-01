筆者の体験談です。タクシーでの何気ない会話に、ふと違和感を覚えたことがありました。ある一言がきっかけで、これまでの過ごし方が少し変わったのです--。 タクシーを利用 私は膝を悪くしてから、タクシーを利用することが多くなりました。長く歩くことが難しい日もあり、移動手段として自然と頼るようになったのです。 タクシーに乗って、話しやすそうな運転手さんであれば自然と会話を交わし