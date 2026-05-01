有村架純（C）MBS 有村架純が、５月３日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。輝かしいキャリアの裏に隠された、芸能界入りの裏話、「役者を辞めたほうがいい」宣告から自ら立ち上がり続けた軌跡に迫る。林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」 。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける女優・有村架純。清