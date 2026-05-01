海信視像科技青島工場の展示ホール。（１月１３日撮影、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社北京5月1日】中国のディスプレイメーカー、海信視像科技が4月28日に発表した2026年1〜3月期決算は、売上高が前年同期比2.6％増の137億2100万元（1元＝約23円）、純利益が6.7％増の5億9100万元、非経常損益を除く純利益が0.6％増の4億5400万元となった。1株当たり収益は6.8％増の0.45元、営業活動によるキャッシュフローの純額は37.9％