高林輝行容疑者（警視庁提供）東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され重傷を負った事件で、警視庁は1日、殺人未遂の疑いで公開手配していた、同市の職業不詳高林輝行容疑者（44）を逮捕した。千葉県習志野市のアパートの一室に1人でいたところを、捜査員が身柄を確保した。警視庁によると、容疑者は「殺すつもりはなかった」と供述している。確保時は抵抗せず、凶器は所持していなかった。事件後、自宅から徒歩でJR福生駅方