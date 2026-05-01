東京都福生市で先月２９日、高校生を金づちで殴った男が帰宅後に逃走した事件で、警視庁は１日、公開手配していた職業不詳の高林輝行容疑者（４４）（福生市加美平）の身柄を千葉県習志野市のアパート一室で確保し、殺人未遂容疑で逮捕した。同庁は逃亡中の詳しい足取りなどを調べる。高林容疑者は「殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているという。発表によると、高林容疑者は４月２９日午前７時１５〜２５分頃、自宅近