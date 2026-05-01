ロックバンド「T―BOLAN」の公式サイトが1日に更新され、ボーカルの森友嵐士の体調不良のため公演を見送った4月24日の和歌山城ホール、同25日の奈良・なら100年会館大ホールでの2本のライブの振り替え公演を6月下旬に行うことを発表した。ツアーは“ラストツアー”と銘打ち、47都道府県すべての会場に足を運ぶのがコンセプト。8月10日の東京・日本武道館公演をもって解散することが決まっている。メンバーにとっても47都道府