おととい、東京・福生市で男子高校生らを金づちのようなもので殴って、その後逃走し、殺人未遂の疑いで指名手配されていた44歳の男について、警視庁は午後2時すぎ、千葉県習志野市内で発見し、逮捕しました。【写真を見る】【速報】指名手配の高林輝行容疑者（44）を千葉・習志野市内で発見し逮捕東京・福生市“金づち”殺人未遂事件警視庁によりますと、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは職業不詳の高林輝行容疑者（44）で、おと