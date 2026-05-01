山形放送アナウンサーの大坪奈津子（29）が1日、インスタグラムを更新。第2子出産を発表した。大坪アナは「【ご報告】先月、第二子を出産いたしました」と報告し「今回の出産では、見えはじめた頭(髪の毛)を鏡で見せてもらったり触らせてもらったり、感動の初対面を果たしたり、胎盤を観察させてもらったりと、第一子の時には(痛すぎて大パニックで)味わえなかった素晴らしい体験をする事ができました」と出産を振り返り、自身の