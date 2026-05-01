ふじや食品は、好調のスイーツ胡麻どうふで、ゴディバ監修の「ショコラ胡麻どうふ」を2〜8月まで期間限定で販売し、伝統的な胡麻どうふにチョコレートを合わせた胡麻どうふの新たな魅力を訴求している。2〜4月には同商品をベースにした第二弾「ショコラ胡麻どうふ さくら」を販売。そして第三弾「ショコラ胡麻どうふ レモン」を5月1日に新発売し、7月（7月30日出荷分）まで販売する。今回の監修は、スイーツ胡麻どうふの新たな