今夏のW杯にホスト国のひとつとして臨むメキシコ代表だが、大会後に名物選手が引退するかもしれない。その選手とは、GKギジェルモ・オチョアだ。2005年にメキシコ代表デビュー、2006年のドイツW杯で控えGKとして初めてW杯を経験したオチョアは、翌年の2007年のコパ・アメリカでメキシコの正守護神として定着する。2014年のブラジル大会では、ホスト国ブラジルを相手にスーパーセーブを連発し、完封に貢献。その巻き髪のルックスと