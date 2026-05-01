タレントの北斗晶が30日に自身のアメブロを更新。生放送に出演した後の帰りに、新大阪駅で購入した弁当を公開した。この日、北斗は「大阪は…雨が降ってます」と切り出し、情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ・フジテレビ系）に生出演することを報告。「後ほど、テレビでお会いしましょう」と呼びかけた。その後に更新したブログでは、翌日に早朝からロケがあるため「速攻で新幹線に飛び乗りました」と報告。「何か大阪