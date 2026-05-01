元ギャルママモデルの日菜あこが30日に自身のアメブロを更新。高校3年生の娘の振袖を選んだことを報告し、かかった費用や自身の思い出を明かした。この日、日菜は「高校3年生の娘の振袖選びに行ってきました」と切り出し「10着くらいは合わせて3時間かけてやっと決まりました」と報告。自身の成人式の際は「もうすでに長男がいてレンタルとかせずママの妹の振袖をきた」と振り返り「娘達には自分が好きな着物を選んで着せてあげた